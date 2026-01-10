Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim pompaya yansıdı

ABD'nin dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerden biri olan Venezuela'ya düzenlediği operasyonla petrol fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan bu düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorine cumartesi gününden itibaren 93 kuruş indirim geldi. İşte 10 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki ediyor.ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrası buradaki petrolü satın alacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 63,34 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu düşüş akaryakıta da indirim olarak yansıdı.Motorin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim geldi. İşte 10 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...İstanbul Avrupa Yakası: 53.17 TLİstanbul Anadolu Yakası: 53.01 TLAnkara: 54.04 TLİzmir: 54.37 TLİstanbul Avrupa Yakası: 53.68 TLİstanbul Anadolu Yakası: 53.52 TLAnkara: 54.78 TLİzmir: 55.05 TLİstanbul Avrupa Yakası: 29.29 TLİstanbul Anadolu Yakası: 28.69 TLAnkara: 29.17 TLİzmir: 29.09 TL