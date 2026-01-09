Apple Rekor Bekliyor!

Teknoloji dünyasının lideri Apple mali takvimindeki en kritik dönemeçlerden birine yaklaşıyor. Şirket analistlerin ve yatırımcıların merakla beklediği tatil sezonunu kapsayan çeyrek sonuçlarını açıklayacağı tarihi resmileştirdi. Piyasada dolaşan bazı olumsuz söylentilere, ertelenen yapay zeka özelliklerine ve yönetim kadrosundaki ayrılıklara rağmen teknoloji devinin finansal açıdan tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği tahmin ediliyor.Cupertino merkezli şirket 2026 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını 29 Ocak günü Türkiye saati ile gece yarısından sonra düzenleyeceği toplantıda duyuracak. Özellikle yılbaşı alışverişlerini kapsayan bu dönem Apple için geleneksel olarak en yüksek gelirin elde edildiği zaman dilimi oluyor. Şirketin tartışmalı sıvı cam materyali ve yapay zeka konusundaki rötarlarına rağmen tüketici ilgisinin azalmadığı görülüyor. Analistlerle yapılacak soru cevap etkinliğinde şirketin gelecek vizyonuna dair önemli ipuçlarının da paylaşılması bekleniyor.Bu çeyrek raporu yeni iPhone serisinin tam zamanlı satışlarını kapsaması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca aynı dönemde piyasaya sürülen M5 işlemcili MacBook Air yeni iPad Pro ve Apple Vision Pro gibi ürünlerin mali tabloya etkisi ilk kez net olarak görülecek. JP Morgan ve Evercore gibi finans devleri şirketin hisse hedef fiyatını 300 dolar seviyelerine çekerken Mac serisinde geçen yıla göre yapılan karşılaştırmanın zorlu olabileceği belirtiliyor. Çünkü geçen yıl tüm seri yenilenirken bu yıl sadece Air modeli M5 işlemcisine kavuştu.Rekor beklentilerine rağmen şirketin başını ağrıtan bazı maliyetler de bulunuyor. Özellikle gümrük tarifeleri nedeniyle şirketin bu çeyrekte yaklaşık 1.4 milyar dolarlık ek bir ödeme yapması öngörülüyor. Apple için 2026 yılı hayati bir önem taşıyor. Apple Intelligence platformunun tam anlamıyla devreye girmesi, beklenen akıllı ev merkezi ve söylentileri dolaşan katlanabilir iPhone modeli şirketin geleceğini şekillendirecek. Tüm bu detaylar 29 Ocak tarihindeki toplantıda daha da netleşecek.