Otelde fuhuş rezidansta kumar! Bebek Otel'in sahibine ait yeni skandallar ortaya çıktı

Muzaffer Yıldırım'a ait İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü ortaya çıktı.Başsavcılığın yeniden baskın yaptığı rezidansta, kumar masasını yöneten krupiye, kumar randevularını ayarlayan asistanı ve evde çalışan kadın suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandı.Rezidansın her bölümünden kumarda kullanılan malzemeler çıkarken, veresiye defteri de ele geçirildi.Aralarında işadamlarının da bulunduğu 30'dan fazla ünlü ismin yer aldığı veresiye defterinde yapılan incelemede, özel davetiye ile kumar masasına oturan isimlerin her gece milyonlarca liralık kumar oynadığı tespit edildi.Belgelerde isimlerin kumar masasında birbirine olan borçlarının da tek tek yazıldığı görülürken, Yıldırım'ın sekreterine kumar organizasyonunda gönderdiği mesajlar da ele geçirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmiş, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli ilçesindeki İstanbloom isimli rezidansa başsavcılık talimatıyla tekrar baskın yapıldı.Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarının da katıldığı baskında, Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelendi. Rezidansta Yıldırım'ın kumar partilerini düzenlemesi için görevlendirdiği asistanı Selda Ç., kumar masasında hizmet eden krupiye Mehmet Ç. ve evde çalışan Fatma Y., gözaltına alındı.Zanlıların, kumar malzemelerini depoya saklamaya çalıştığı belirlenirken rezidans didik didik arandı. Rezidansta, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri (fişler), işaret aparatları ve çetele tutulan defterler ele geçirildi.Çetele defterlerinde ise 30'dan fazla ünlü isim ve işadamlarının listesi çıktı. Düzenli olarak oynanan kumar sonrasında masadaki kişilerin birbirlerine olan borçlarının gün gün çetele defterine kaydedildiği görüldü. Listeyi alan başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi. Kumarhaneye dönüştürülen rezidansta kurulan masada her gece milyonların döndüğü, ele geçirilen veresiye defterinde 8'er kişilik oynanan oyunlarda ünlü isimlerin her gece birbirlerine olan borç miktarlarının 500 ile 700 bin arasında değişen miktarla not edildiği belirtildi. Rezidansta yapılan aramada onlarca flaş disk ve dijital materyal de bulundu. El konulan dijital materyaller incelenmek üzere Siber Suçlar birimlerine gönderildi.Muzaffer Yıldırım'ın asistanı Selda Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede kumar masasına katılacak isimlerin özel davetiye ile çağrıldığı belirlendi. Asistan Selda Ç.'nin telefonunda 'Cenk Poker' ismiyle kayıtlı bir kişiyle yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı. Davetiyelerin dijital olarak kişiye özel hazırlandığı belirlendi.