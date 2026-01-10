Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Hakkari çevrelerinde, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA 4°C, 18°Cöğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANAKKALE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 15°Cöğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKIRKLARELİ 3°C, 10°Csabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin bu gece kıyı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 3°C, 15°Csabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Alanya ile Antalya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 7°C, 16°CAlanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 1°C, 15°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıISPARTA -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -10°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlıKONYA -3°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde doğu kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU -7°C, 8°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıRİZE 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -6°C, -3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -7°C, -4°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA -7°C, 0°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıVAN -4°C, 3°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BATMAN 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDİYARBAKIR -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMARDİN 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu