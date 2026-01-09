Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sımedya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurtdışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkartılmıştı.HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDISubaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve ATK'da alınan saç ve kan örneğinin ardından yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDUSubaş'nın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu 'pozitif' çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.