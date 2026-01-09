  • USD: 42,99 - 43,06
  • EURO: 50,07 - 50,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı kan ve saç örneği vermişti. Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı. Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!
Ekleme: 9.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 9.01.2026 - 18:07 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sımedya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurtdışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve ATK'da alınan saç ve kan örneğinin ardından yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!

UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Subaş'nın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu 'pozitif' çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.