AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Gökçek, 'Bugün Mamak'ta hem esnaflarımızı ziyaret ettik hem de vatandaşlarımızın evlerine gittik. Suyu olmayan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalıştık. Sıcak evinde oturup suyu kesilmeden akan Mansur Yavaş ise bu tabloya rağmen hâlâ istifa etmiyor.' dedi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Mamak'tayız. Biz esnaf geziyoruz, kar kış demiyoruz, vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak için mahallelerimizdeyiz. Sayın Mansur Yavaş sıcak evinde yatıyorsun değil mi? Gel de şurada vatandaşın halini bir gör. Su var mı yok mu bir sor bakalım. Allah'ın izniyle, bizler AK Parti olarak sahalardayız. Mamak İlçe Başkanımızla birlikte gezmeye, dolaşmaya, vatandaşın derdini dinlemeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.