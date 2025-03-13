Anneye çifte destek! Aile Yılı'nda düzenlemeler peş peşe geldi

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. İşte yeni düzenlemelerin detayları...Çalışsın-çalışmasın herhangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecektir. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..Çocuk sayısı dikkate alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak.İlk evliliğinden çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa önceki çocuk ya da çocuklar da toplam çocuk sayısına eklenecek.Çoğu doğumlarda çocuklar ayrı ayrı sayılacak. İkiz doğumda çocuklar 1. ve 2. çocuk olarak değerlendirilecek. İlk çocuk için 5 bin TL ikinci çocuk için ayda 1.500 TL ödenecek. Eğer daha önce bir çocuk varsa bu kez ödeme aylık 6.500 TL olacak.Çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara başvurmak yeterli olacak.Bir süre sınırı bulunmuyor. Bu yüzden aileler 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için istedikleri zaman başvuru yapabilecek.Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Emzirme ödeneği bu yıl bin 238 liraya yükseldi.Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var. Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkânı da var.Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde, "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan nüfus politikaları kurulu da doğum izninin uzatılması ile ilgili çalışma başlattı.Özel sektörde uygulanan annelerin çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş almaları ile ilgili düzenlemenin kamuda da uygulanması için çalışma başladı. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı da hazırlandı.