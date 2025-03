12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti… Polis Umut Can Arslan cinayetindeki gizemi böyle aydınlattı!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı faili meçhul dosya öldürülen Umut Can Arslan'nın sağ ayak başparmağındaki koli bandı ile tutuklanan 4 kişinin halı sarmada kullandığı kolu bandının aynı almasında yola çıkan polis 5 yıllık sır cinayeti aydınlattı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mart 2020 yılında namus cinayeti süsü verilerek işkence ile öldürülen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçilen Umut Can Arslan cinayeti dosyasını yeniden açtı. Başsavcılık yaptığı çalışmada Arslan'ın çekilen 12 dişinin sağlım olduğunu tespit etti. Ayrıca başına iki el ateş edilmesinin ve boynunu kesilmesini kasten öldürüldüğünü belirleyerek dosyayı Manavgat polisine gönderdi.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Umut can Arslan'ın dosyasında ismi olmayan ancak öldürüldüğü alanda HTS kayıtları ile 10 kişiyi tespit etti. Yeniden analiz raporu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 07 Mart 2021 günü saat 07:00 de eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 kişinin adreslerine şok baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet glock marka ruhsatsız tabanca, 10 adet 9mm fişek, 1 adet barette marka ruhsatsız tabanca, 35 adet 7. 65 mm fişek, 2 adet flash bellek ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.Polis yaptığı çalışmada Umut Can Arslan'ın cansız bedenini bulundukları arazide bekçi olarak çalıştığını belirledi. Ekipler ayrıca söz konusu arazide yasa dışı define arandığı sıradadefinecilerin 400 bin liralık altının çalındığını sorumlu olarak ta Umut can Arslan'ı gördüklerini belirledi.Gözaltına alınan 10 kişiden iki kişi ise Umut Can Arslan'nın cesedinin yanında bulunan silahın C. simli kişiye ait olduğunu itiraf etti. Gelişmelerin ardından arazide define arayan kişilerin barakasındaki halının sarıldığı koli bandı ile öldürülen Umut Can Arslan'nın ayak baş parmağındaki koli bandının aynı olduğunu belirledi. Savcılık ve polis ayrıca öldürülen Umut Can Arslan'ın sökülen 12 dişinin sağlam olduğunu daha önce gittiği dişçiden yeniden belirledi. Bu kişilerin kaybolan 400 bin liralık altını Umut Can Arslan'ın aldığını sanarak sorguya çektiği, işkence ile dişlerini söktüğü, ardından silah ile başına iki el ateş ettiği son alarak da boynunun kestiği ve araziye attığı belirledi.Gözaltına alınan eski politikacı H.A.'nın bulunduğu 10 şüpheli emniyette tek tek ifade verdi. Bu kişiler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimine sevk edilen şüphelilerden Halil K., Cüneyt C., Hüseyin K. ve Zeynep K. tutuklandı. H.A. ile birlikte 3 kişi adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.