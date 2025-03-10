Çanakkale'de dehşet! Av tüfeğiyle sokaktaki vatandaşı...

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, henüz kimliği belli olmayan bir şahıs av tüfeğiyle evin balkonuna çıktı.Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.Sokağa çıkan tüm yollar ekipler tarafından kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.Polis ekipleri elinde tüfeğiyle balkonda bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı.Şahıs ise av tüfeğini zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şahsın tüfeğini ateşlemesi sonucu bir kişi vuruldu.Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralının kaldırım üstünde yattığı görüldü.