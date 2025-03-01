Çantaları hazırlayın! İslam Memiş tarih verdi

Mart ayı için altınla ilgili öngörülerini paylaşan finansal analist İslam Memiş, ne zaman alım yapılması gerektiğini net rakam vererek açıkladı.Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in kişisel Youtube kanalında yaptığı yorumlar şöyle:Ons altına, şu an itibariyle 2890 dolar seviyesinde, gün içinde yani 1 saat önce 2877 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altını karşımızda gördük ve bu hafta yaklaşık 65 dolar civarında bir geri çekilme oldu.Ancak bizim beklediğimiz düşüşler mi veya geri çekilmeler mi? Teknik olarak kar satışları var. Ama bizim beklediğimiz düşüşleri malum biliyorsunuz. Önce 2800 dolar seviyesinin altından sarkması gerekiyor.2770, 2720 ve devamını daha sonra konuşacağız. Ama iki kritik destek seviyemiz var. 2770 ve 2720 dolar seviyeleri.O kar satışları ile teknik olarak düzeltmeler yaşanıyor ama aşağıda tekrar boşluk alanlar var ve biz panik yapmıyoruz.Düşüşleri biz dolarda tekrar beklemeyi tercih ediyoruz. Yine dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz ve dolara kesinlikle bir yatırım aracı olarak görmüyoruz.Doları neden elimizde bulundurduk bir aydan beri?Çünkü ons altın tarafında alım yapacağımız için yani dolar altın takası yapacağımız için biz dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz.Açıkta kalmamak için kendimizi dolarla koruma altına alıyoruz.Daha sonra altınları alıp kasamıza koyacağız ama bunun için acele etmiyoruz. Ne zaman işaret vereceğim ben?Ons altın 2800 dolar seviyesinin altına sarkınca ben size işaret vereceğim. Kademeli alıma başlayacağız biz yol arkadaşlarımızla.2770 dolar seviyesi gelince diyeceğim ki hadi hazırlayın çantalarınızı başlıyoruz.Gram altın da 4 gün içinde 135 liralık bir kayıp yaşadı.Ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram tarafında da 3.400'ün altına sarkmalar bekliyoruz.Bunun akabinde 3380, 3350 gibi rakamları kademeli olarak bekliyoruz.Gram altın tarafında şu an için şahsen alım yapmayı düşünmem.Temmuz ayında 3700-3800 yılın ikinci yarında da 4000-4500 TL beklentimiz devam ediyor, gram altın cephesinde.