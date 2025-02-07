Sıla bebek davasında karar açıklandı

Cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek için Türkiye ayağa kalkmıştı..Kan donduran olayda 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri adlı bebek, cinsel istismar ve annesinin ihmali sonucu hastanelik olmuş, günler süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına devam edildi.Davanın üçüncü ve karar duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü..Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu..Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu..Mahkeme kararını açıkladı.Buna göre anneye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi..Sanık çocuklar ise 17 ve 7 yıl hapis cezası aldı..