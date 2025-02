MSB duyurdu! 321 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısında bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, hudut güvenliği ve gündemdeki diğer konular değerlendirildi.Bakanlıktan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kış-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Şehit İstihkâm Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars'ta icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.Öncelikle, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.Kıymetli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra;- Muharebe etkinliğini geliştirmek,- Etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak,- Personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan millî ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda;Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla birleşik ve müşterek fiilî atışlı tatbikat olarak 20 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edilen ve Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı başarıyla devam etmektedir.Söz konusu tatbikat ile;- Birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlanması,- Ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi,- Kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması,- Komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.Kış-2025 Tatbikatı'nda;- NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı,- Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76),- 5.56 milimetre Hafif Makineli Tüfek,- Dragoneye-2 Termal Kamera,- Kafes Korumalı Mini İHA,- BOYGA Döner Kanatlı İHA,- Aslan-3 ve BARKAN İnsansız Kara Araçları,- ZMA-X İnsansız Kara Aracı,- MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi,- UMA Keşif ve Gözetleme Sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler ilk defa kullanılmaktadır.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı'na yaklaşık 12 bin personelimiz ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel iştirak etmektedir.Ayrıca;- NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak icra edilecek Steadfast Dart 2025 ile,- Bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek müşterek, çok uluslu ve atışlı Dacia 2025 tatbikatlarına Kara Kuvvetlerimizden 1 Keşif Bölüğü, Deniz Kuvvetlerimizden ise NATO Daimî Deniz Görev Gruplarından 3 gemi ile katılım sağlanacaktır.Öte yandan;- 7-11 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da AMAN-2025 Deniz Harekâtı,- 10-20 Şubat tarihleri arasında Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi,- 10-27 Şubat tarihleri arasında ise Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekâtı tatbikatları icra edilecektir.10-21 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı gerçekleştirilecektir.Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekâtı kapsamında görev yapan Manevra Bölüğümüze Arnavutluk'tan katılacak Piyade Takımı 6 Şubat'ta göreve başlayacaktır.22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı 2025 yılı 1'inci Odak Harekâtı'na TCG SALİHREİS fırkateyni, TCG PİRİREİS denizaltımız, bir deniz karakol ve bir havadan ihbar kontrol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.Somali Deniz Görev Grubu kapsamında TCG GEDİZ ile TCG GİRESUN arasındaki görev değişimi 3-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.8-12 Şubat tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından İzmir'e,Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında;- 6-10 Şubat tarihleri arasında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait BADEN WÜRTTEMBERG,- 12-17 Şubat tarihleri arasında ise Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz 7-9 Şubat tarihleri arasında Volos/Yunanistan'a,NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında,- TCG KEMALREİS ile birlikte Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru COMMANDANT BIROT, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ALVARO DE BAZAN ve PATINO gemileri tarafından 6-9 Şubat tarihleri arasında Selanik/Yunanistan'a,- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından ise 8-11 Şubat tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve bölgemize yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;43'ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 (Irak 100 / Suriye:221 ) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Ayrıca, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;- Son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474 olmuştur.- Son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 6.382'ye ulaşmıştır.Dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, birçok harekât alanında aynı anda görev yapmakta başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamaktadır.İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararı, İsrail'in ateşkese ve barışa gölge düşüren başka bir uluslararası hukuk ihlalidir.İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir.Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız.Uluslararası topluma; Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz.Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak'ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırılmıştır.- 30 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri ile NATO'daki önemli konulara ve önümüzdeki hafta icra edilecek olan Savunma Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştiren,- 31 Ocak'ta Kanada'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız aynı gün Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir.3 Şubat'ta resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 4 Şubat'ta resmî ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Katar'da mevkidaşı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.Söz konusu ziyaret kapsamında; Bakanlığımıza bağlı ASFAT ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalanmıştır.Sayın Bakanımız Katar ziyaretinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti kabulüne refakat etmiştir.Diğer yandan; 1 Şubat'ta Somali Komando Birlikleri Yemin Töreni'ne iştirak etmek için Somali'ye, 2 Şubat'ta “Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı”na katılmak üzere Katar'a, 3 Şubat'ta Umman'a giden Sayın Genelkurmay Başkanımız söz konusu ziyaretler kapsamında üst düzey temaslarda bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da artmaktadır.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;- Yerli Motorlu Kirpi-2 ile,- 5 tonluk taktik tekerlekli araç envantere alınmıştır.Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli projelere imza atarak savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve 2024 Yılı İhracat Şampiyonları Ödülleri kapsamında;- “Askerî Deniz Platformları” ihracatında birincilik,- “Savunma ve Havacılık Sektörü” ile “Silah Sistemleri ve Mühimmat” ihracatlarında üçüncülük ödülünü alan Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile,- “Silah Sistemleri ve Mühimmat” ihracatında birincilik ödülü alan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi bir kez daha kutluyor, 2024 yılında rekor kıran Savunma ve Havacılık ihracatımızın gurur tablosunda yer alan her iki şirketimize ve personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam edecektir.