ABD’de bir uçak faciası daha! Havalimanında kalkış yaparken alev aldı

ABD, Houston’dan New York’a uçmak için hazırlanan Airbus A320 uçağının George Bush Intercontinental Havalimanı’ndan kalkış yaparken alev alması ile bir kez daha facianın eşiğinden döndü. New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru seyredecek olan uçağın kanadı aniden alev aldı.

ABD'de peş peşe meydana gelen uçak kazalarının ardından bir kez daha facianın eşiğinden döndü.Houston'dan New York'a hareket etmek için hazırlanan United Airlines havayolu şirketine ait Airbus A320 uçağı George Bush Intercontinental Havalimanı'ndan kalkarken alev aldı.Uçağın motorunda sorun tespit edilirken 104 yolcu ve 5 mürettebat şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.FOX 26 Houston'ın uçaktaki bir kişiden aldığı görüntüde, United Airlines uçağının kanadının yandığı görülüyor.Uçuş görevlisinin yolculardan koltuklarında kalmalarını istediği fakat yolculardan birinin 'Hayır, yanıyor!' dediği belirtildi.Airbus A319 tipi uçak New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru uçuyordu.Olay sırasında uçakta 104 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu.