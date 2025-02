Bakan Yerlikaya'dan Gazze mesajı: Dünya sussa Türkiye susmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi'nde 'Gazze İçin El Ele Yardım' kampanyası lansmanında önemli açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:Bugün, Mazlum Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için: ''Kudüs; inancımızın ve insanlığın davasıdır'' diyerek, Hep birlikte, AFAD çatımız altında bir araya geldik.Merhameti… Paylaşmayı… En zor günde yaralara merhem olmayı kendine şiâr edinen bir milletin evlatlarıyız biz... AFAD'ımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, Dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa; Türkiye olarak hep yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz.Ve bugün de; Gazze'nin imarı ve ihyası için, çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için… Hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, Sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: ''Gazze İçin El Ele''7 Ekim 2023… İnsanlık tarihine; kapkara bir gün olarak geçmiştir! Zirâ o günden itibaren Gazze'de; Üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde korkunç bir soykırım yaşanıyor! Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor… Yardıma koşan insanlar, insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor!Dünya sussa, Türkiye susmaz. Güneş her sabah yeniden doğuyorsa Gazze'de de yeni güneşler doğmaya devam edecek. İsrail'in her türlü gaddarlığına ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecek. Kudüs'ün her bir taşında, Gazze'nin her bir sokağında Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade vardır. 85 milyonun duası, aziz milletimizin haykırışı vardır. Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası bizim davamızdır. Filistin'in özgürlüğü insanlık onurunun yeniden inşasıdır. Bizim dinimiz cömertliği, paylaşmayı emretmiştir. Köklü tarihimiz mazluma kol kanat germenin en güzel örnekleriyle doludur. Bugün de aynı inançla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.Filistin'de öyle bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız ki saldırılarda 65 bini aşkın sivil şehit oldu. 112 bin kardeşimiz yaralandı. 2 milyon Gazzeli doğduğu topraklardan edildi. Gazze'de soykırım başladığından itibaren AFAD başkanlığımız insani faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyor. Mazlum Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırmak için MSB ile bir hava köprüsü oluşturduk. 15 iyilik gemisini Gazze'ye yolladık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans aracı gönderdik. 25 bin aşkın çadırı Gazze'ye gönderdik.Bütün çabamız vatandaşlarını müdafaa eden, zulme baş eğmeyen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır. STK'larımız ise bu çabalarımızın en büyük paydaşıdır. Devletimiz Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Şimdiden AFAD koordinasyonumuzla 'Gazze için el ele yardım' kampanyasıyla yüreklere umut olacağız.