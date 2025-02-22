Bayraktar TB2T-AI gökyüzüyle buluştu: Muharebe sahasında yeni dönem!

Baykar, dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'sı Bayraktar TB2'nin en gelişmiş versiyonu olan Bayraktar TB2T-AI'yi tanıttı.Turbo motor ve yapay zekâ destekli bu yeni model, artırılmış irtifa, daha yüksek hız ve gelişmiş muharebe kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.Muharebe sahasında büyük bir güç çarpanı olması beklenen TB2T-AI, yeni nesil otonom sistemleri ve üstün hava-hava yetenekleriyle Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı en ileri teknolojik seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.Bayraktar TB2T-AI, geliştirilmiş turbo motoruyla 30.000 feet üzerine sadece 30 dakikada tırmanabiliyor. Keşan'da devam eden uçuş testlerinde 30.318 feet'e çıkarak kendi irtifa rekorunu kıran yeni nesil SİHA, 160 knot (300 km/s) maksimum hıza ulaşarak hava üstünlüğünü sağlayacak seviyeye taşındı. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi ile muharebe sahasında çok daha uzun süre ve etkili görev yapabilecek bir platform haline geldi.TB2T-AI'nin kanat ve kuyruk uçlarına eklenen winglet çıkıntıları, aerodinamik verimliliği artırarak daha stabil bir uçuş sağlıyor. Bu sayede yakıt tüketimi optimize edilirken, havada kalış süresi de uzatılmış oluyor. Mevcut SİHA'larla kıyaslandığında çok daha hızlı tırmanma ve yüksek irtifada uzun süre görev yapma kabiliyeti kazanan yeni model, hava-hava angajmanlarında daha güçlü bir aktör haline gelecek.Bayraktar TB2, dünya çapında birçok ülke tarafından kullanılan ve operasyonel başarılarıyla öne çıkan bir SİHA olarak biliniyor. TB2T-AI ise geliştirilmiş motor, irtifa ve yük kapasitesi gibi artırılmış teknik yeniliklerle TB2'nin daha ileri bir versiyonu olarak sahneye çıktı.Yeni model, turbo motorla güçlendirilerek daha yüksek bir performans seviyesine ulaştı. Mevcut TB2'den farklı olarak, TB2T-AI 160 knot (300 km/s) maksimum hıza çıkabiliyor. Ayrıca, önceki versiyonun maksimum operasyonel irtifası 25.000 feet ile sınırlıyken, TB2T-AI 30.318 feet'e ulaşarak kendi irtifa rekorunu kırdı.Tırmanış süresi açısından da büyük bir avantaj sunan TB2T-AI, 30.000 feet yüksekliğe sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Bu özellik, SİHA'nın hava sahasında daha hızlı reaksiyon göstermesini ve operasyonel kabiliyetlerini artırmasını sağlıyor.Yeni model, gelişmiş yapay zekâ destekli sistemleriyle otonom yeteneklerini de önemli ölçüde ileri taşıyor. Üç adet yapay zekâ bilgisayarı ile donatılan TB2T-AI, hava muharebesinde daha akıllı ve etkin bir şekilde görev yapabiliyor. Görsel navigasyon sistemleri sayesinde araziyi tanıyabiliyor, yön tayin edebiliyor ve hedefleri analiz ederek teşhis yapabiliyor.Aynı zamanda, pistleri görsel olarak tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor ve dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş güzergâhlarını belirleyebiliyor.Gelişmiş aerodinamik yapısı, artırılmış faydalı yük kapasitesi ve üstün hız ve irtifa kabiliyetiyle TB2T-AI, muharebe sahasında çok daha etkili bir güç olarak öne çıktı.Bayraktar TB2T-AI, üç adet yeni nesil yapay zekâ bilgisayarıyla donatılarak hava muharebesinde tamamen otonom operasyon yeteneğine sahip hale getirildi.En zorlu elektronik harp ortamlarında bile görsel navigasyon sistemleri sayesinde araziyi tanıyabiliyor, yön tayin edebiliyor ve hedefleri analiz ederek teşhis edebiliyor. Sahip olduğu gelişmiş sensörler sayesinde görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirme kabiliyeti kazanan yeni model, dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş güzergâhlarını belirleyebiliyor.Yeni apay zekA destekli sistemler, muharebe sahasında operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarırken, SİHA'nın görev verimliliğini de artırıyor.Bayraktar TB2T-AI, gelişmiş elektronik harp sistemleriyle düşman radar ve hava savunma unsurlarını tespit edip etkisiz hale getirme yeteneğine de sahip olacak. Hava-hava füzeleri ve elektronik harp podlarıyla donatılması beklenen TB2T-AI, gelecekte havada muharebe kabiliyetleriyle rakipsiz bir platform haline gelebilir.Baykar, geliştirdiği insansız hava sistemleriyle dünya genelinde büyük bir ihracat başarısı elde etmiş durumda. Şu ana kadar Bayraktar TB2 için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 11 ülkeyle toplam 36 ülkeye ihracat anlaşması imzalandı. NATO üyesi 6 ülke ve AB üyesi 4 ülke, Bayraktar TB2'yi envanterine katarken, Polonya ve Romanya gibi ülkeler de Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları tercih edenler arasına girdi.Bayraktar TB2T-AI'nin duyurulması, Türk savunma sanayisinin küresel arenadaki liderliğini pekiştiren yeni bir adım olarak görülüyor. Baykar, milli ve orjinal olarak geliştirdiği bu yeni nesil SİHA ile hem Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyor.Bayraktar TB2'nin dünya çapında kazandığı ün ve sahadaki başarısı, TB2T-AI ile birlikte yeni bir seviyeye taşınıyor. Yüksek irtifa, artırılmış hız, gelişmiş yapay zekâ ve otonom uçuş kabiliyetleriyle TB2T-AI, modern savaş alanlarında önemli bir güç unsuru olacak. Hava-hava muharebelerinde aktif rol oynayabilecek bu yeni nesil SİHA, hem Türkiye'nin savunma stratejilerine hem de ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacak.