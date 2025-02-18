CHP'de 2'li savaş: Kılıçdaroğlu, Özel, Yavaş ve İmamoğlu... Rest çekti, bildiri yayınladı!

Yıllardır ülke gündeminden çok iç krizlerle mücadele etmeye çalışan CHP yine karıştı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği kaybettiği 2023 yılındaki kurultaya ilişkin başlatılan soruşturma sonrası Kılıçdaroğlu destekçileri bir kez daha atağa kalktı. Kurultayın şaibeli olduğuna yönelik birçok isimden peş peşe açıklamalar gelirken, en dikkat çekici çıkışı ise eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç yaptı.'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇAĞRISIİlk günden bu yana her fırsatta kurultayın şaibeli olduğuna yönelik imalarda bulunan Ağaç, Özgür Özel ve yönetimini bir kez daha hedef alarak, 'Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla partimizin mahkeme kapılarında yıpratılmasının önüne geçecek en yetkili adres ve zemin kurultaydır. Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu belirsizlikten ve kaostan kurtarmanın tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir' ifadelerini kullandı.İMAMOĞLU'NA ANKARA İSYANICHP'de şaibeli kurultay tartışmaları üzerinden yaşanan ayrışmanın farklı bir versiyonu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı parti tüzüğünü de çiğneyerek saf dışı bırakan parti yönetimi, Ankara'dan beklenmedik bir tepki aldı.YAVAŞ CEPHESİ HAREKETE GEÇTİÖnceki gün CHP'li 21 il belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunmuştu. Atılan bu adım, zaten haksız bir şekilde yarıştan koparıldığını düşünen Mansur Yavaş cephesini ayağa kaldırdı.Adeta rest niteliğinde bir hamle yapan başkentin ilçe belediye başkanları, Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı.İMAMOĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLERMesajlar arasında Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu'nun paylaşımı ise partideki ayrışmayı adeta gözler önüne serdi. İmamoğlu'nu rahatsız edecek bir çıkış yapan Çırpanoğlu, '90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak, erken veya zamanlı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum' dedi. Çırpanoğlu dışında 9 ilçe belediye başkanı daha Mansur Yavaş'a 'Yanındayız' ifadesiyle destek mesajlarını iletti.