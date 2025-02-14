FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, 12 Şubat 2025 tarihinde Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.