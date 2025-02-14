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FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Ekleme: 14.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:10 / Editör: Atilla Özbir
FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, 12 Şubat 2025 tarihinde Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.