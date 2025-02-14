2025 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan katılımcıların yıl sonuna ilişkin enflasyon yani Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının 2025 için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,30 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası'nın 2025 yılına dair ilk enflasyon raporuna ilişkin yaptığı sunumunda TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltildiğini duyurmuştu.TCMB 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltirken, 2026 için yüzde 12 tahminini korumu, 2027 için ise enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngörmüştü.Karahan buradaki konuşmalarında ayrıca olası kademeli politika faizi indirimlerinin dezenflasyon sürecine zarar vermesi halinde gereken hamleleri ve önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayarak 'Otopilotta değiliz' demişti.