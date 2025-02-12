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Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 2 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 222'ye yükseldi.

Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi
Ekleme: 12.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 2 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 222'ye, yaralı sayısının da 111.674'e yükseldiğini bildirdi.