Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinde kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari'de salı günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, kar yağışının yoğun görüleceği Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yaptı.Açıklamada, 'Sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluBURSA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı