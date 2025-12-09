Ekrem İmamoğlu’ndan hakime tehdit! 'Gerekirse sorgulanırsınız...'

Rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davasına devam edildi. Üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan İmamoğlu, dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu ailesi, CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili takip etti. İmamoğlu salona girdiğinde bazı izleyiciler ayakta alkışlarken, hakim görüntü alınmaması yönünde uyarıda bulundu. İmamoğlu ise “Görüntü iyidir sayın hakim” dedi.GEREKİRSE SORGULANIRSINIZSavunma yapan İma-moğlu'nun mahkeme heyetine yönelik sözleri gerilime neden oldu. Yargıya yönelik tehditlerini sürdüren İmamoğlu, hakime “19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hakim bey?” diye sordu. Mahkeme başkanının, “Burada sorgulanan ben değilim, sizsiniz” yanıtı üzerine İmamoğlu “Gerekirse sorgulanırsınız hakim bey” karşılığını verince salonda tansiyon yükseldi. Hakimin “Ne demek istiyorsunuz?” sözleri üzerine İmamoğlu, bu kez “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” cevabını verdi.TOPU ÜNİVERSİTEYE ATTIİmamoğlu, “Girne Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak için yazdığınız dilekçede, maddi durumunuzun yeterli olmadığını belirtmişsiniz. O dönem maddi durumunuz yeterli değil miydi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bir tek bu mu dikkatinizi çekti? O dönem İstanbul'a gelmek istiyordum. Bu nedenle böyle yazdım. Bu davanın muhatabı ben değilim, bana bu evrakları bu şekilde düzenleyen memurlardır. Hiçbir evrakı ben düzenlemedim. Ben, okulun düzenlediği evrakı aldım.”16 ŞUBAT'A ERTELENDİGörüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, diploma iptaline ilişkin İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun beklenmesini ve diğer eksik hususların giderilmesini talep etti. Söz konusu kararın bekletici mesele yapılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Şubat'a erteledi. Karara tepki gösteren partililer masalara vurdu.