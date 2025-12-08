Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu...'Enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik''Macaristan ile 6 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunu 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık.''Ukrayna konusunda en başından bu yana adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz''Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik''Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık'Ortak Basın Toplantısında konuşan Macaristan Başkanı Victor Orban, 'Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen' ifadelerini kullandı.Orban: "Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk Dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı" dedi.