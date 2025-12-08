Buca Belediyesi’nde maaş krizi! İşçiler greve çıktı...

Buca Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube, Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan protokole rağmen Ekim ayı maaşı ve geriye dönük TİS farklarının 30 Kasım'da ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı aldı.Verilen 5 günlük ek süreye rağmen ödeme yapılmayınca, temizlik işleri, anaokulları ve yemekhane çalışanları hariç yaklaşık 2 bin işçi sabah kart basarak mesaiye başladıktan sonra meydanda toplanıp greve çıktı.'ÇÖP DAĞLARININ SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ'Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı:Ekim maaşı ve geriye dönük üçte ikilik alacağımız 30 Kasım'da ödenmeliydi. 5 Aralık'a kadar bekledik, yine ödeme yapılmadı. Bu nedenle iş bırakma eylemine başladık. Bu şehirde oluşan çöp dağlarının sorumlusu biz değiliz. Başkan sözünü tutmadı ve bizi yarı yolda bıraktı.Yıldız, yarından itibaren çöplerin birikeceğini, anaokulları ve yemekhanelerin kapanabileceğini, birçok birimde hizmetin duracağını belirterek sorumluluğun doğrudan belediye yönetiminde olduğunu söyledi.'MADEM PARA YOKTU, BU KADAR İŞÇİ NEDEN ALINDI'Geçim sıkıntısının işçileri dayanma gücünün sonuna getirdiğini belirten Yıldız, sert ifadeler kullandı:Bir ay çalışıp 50 bin lira maaş alan, bunun 30 binini kiraya veren insanlar ay sonunda para alamıyor. Yarın insanlar kendilerini yakmaya kalkarsa kimse bize ne olduğunu sormasın.Madem belediye bütçesi yoktu, bu kadar işçi neden işe alındı? Neden insanlar açlığa mahkûm edildi?Yıldız, çalışan sayısının çok olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bir avuç işçiye tüm yükün bindirildiğini de söyledi.'ALDIĞIMIZ MAAŞ, FAİZE VE HACZE GİDİYOR'Buca halkına da seslenen Yıldız, belediyeden gelen mazeretlere inanılmaması gerektiğini ifade etti:Aldığımız ücretin tamamı faize, hacze, tefeciye gidiyor. Evinde ekmek olmayan, suyu kesilen, kirayı ödeyemeyen işçiler var. Bu saatten sonra kimseyi idare etmeyeceğiz. Süslü koltuklardan hak-hukuk nutuklarıyla bu işler yürümüyor.İŞÇİLER: 'ÖDEMELER AKSIYOR, TAAHHÜTNAMELERE UYULSUN'Buca Belediyesi Temizlik İşleri'nde 17 yıldır çalışan Abdullah Durmaz, son aylarda ödemelerde ciddi gecikmeler yaşandığını söyledi:Son 6 aydır maaşlarımız ya eksik ya geç yatırılıyor. İmzalanan taahhütnamelere uyulsun istiyoruz. Halkı düşünerek yıkıcı olmamaya çalışıyoruz ama süreç yine uzarsa temizlikteki arkadaşlara da iş bırakma çağrısı yapacağız.