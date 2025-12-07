Netflix'den Açıklama!

Netflix, Warner Bros.'u 82,7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla bünyesine kattığını duyurmuştu. Bu haberin ardından aboneler arasında potansiyel fiyat artışlarına dair ciddi endişeler baş gösterdi. Şirket, kullanıcılarını rahatlatmak adına bir e-posta göndererek sürecin detaylarını paylaştı. Netflix tarafından gönderilen bilgilendirmede “bugün hiçbir şeyin değişmeyeceği” taahhüt ediliyor. Anlaşma resmen tamamlanana kadar Warner Bros.'a ait HBO Max ve Netflix platformları tamamen ayrı operasyonlar yürütmeye devam edecek.Satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyici kurumların ve hissedarların onayı gerekiyor. Netflix, bu sürecin 12 ila 18 ay sürmesini beklediğini açıkladı. Bu da birleşmenin en erken Aralık 2026, hatta 2027 yazına kadar sarkabileceği anlamına geliyor. Gönderilen e-postada Harry Potter, Friends, DC Evreni gibi dev markaların Stranger Things ve Squid Game gibi Netflix orijinalleriyle aynı çatı altında toplanacağı vurgulandı. Ancak mevcut üyelik planlarında ve içerik kütüphanesinde kapanış gerçekleşene kadar herhangi bir değişiklik yapılmayacak.Anlaşma siyasi kanatta büyük tepki topladı. Senatör Elizabeth Warren, Adalet Bakanlığı'nı bu satın almayı incelemeye çağırdı ve durumu “tekelleşme kabusu” olarak nitelendirdi. Warren, bu birleşmenin iş kayıplarına ve daha yüksek abonelik ücretlerine yol açabileceğini savunuyor. Temsilciler Meclisi'nden Pramila Jayapal ve Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee de benzer endişeleri dile getirerek, dev bir medya devinin oluşmasının tüketiciler için daha az seçenek ve daha yüksek fiyatlar anlamına gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.Tüm bu eleştirilere rağmen Netflix CEO'su Ted Sarandos, sürecin tüketici ve yaratıcı dostu olduğunu savunarak düzenleyici onayından emin olduklarını belirtti. Ayrıca şirketin Warner Bros. filmlerini sinemalarda yayınlamaya devam edeceği ancak vizyon sürelerinin kısalabileceği ifade edildi. Öte yandan bazı raporlar, Netflix'in bu dev içerik kütüphanesini gelecekteki yapay zeka araçlarını geliştirmek için kullanabileceğini öne sürüyor. Bu hamlenin, Disney'in benzer AI adımlarından hemen sonra gelmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.