Babasını Tüfekle Vurdu!

Kent merkezinde 28 yaşlarındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri ağır yaralı babayı kurtaramazken, saldırgan oğulun psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Batman'da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle babasıyla tartıştı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.C.E., kavga sırasında 62 yaşındaki babası Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.