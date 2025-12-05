Cloudflare Çöktü!

Küresel internet trafiğinin önemli bir kısmını yöneten altyapı sağlayıcısı Cloudflare'ın hizmetlerinde yaşanan aksaklık, dünya genelindeki kullanıcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke dalgası yarattı. X (eski adıyla Twitter) platformunda binlerce şikayet paylaşıldı. Canva ve Downdetector gibi popüler siteler de dahil olmak üzere çok sayıda web sitesi ve hizmete erişim sorunları yaşandı.Bu durum, şirketin son bir ay içinde yaşadığı ikinci büyük kesinti olması nedeniyle endişeleri artırdı. Kasım ayında yaşanan bir önceki aksaklık, Spotify'dan ChatGPT'ye kadar geniş bir yelpazede çevrimiçi hizmeti geçici olarak etkilemişti. (Kasım ayındaki kesintinin, şirket içinde bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığı ve bir siber saldırı olmadığı sonradan açıklanmıştı.)Milyonlarca kullanıcı, yaygın hizmet aksaklıklarını bildirerek ve tekrar eden kesintiler nedeniyle duydukları öfkeyi dile getirerek sosyal medyayı adeta ele geçirdi. Birçok kişi, işlerinin ve işletmelerinin nasıl olumsuz etkilendiğini paylaşarak, şirketten acil cevap talep etti ve sorunların derhal çözülmesi çağrısında bulundu.Kesinti sırasında etkilenen platformlar arasında Canva gibi iş uygulamaları ve hizmet kesintilerini takip etmek için kullanılan Downdetector sitesinin bile sorun yaşaması, aksaklığın boyutunu gözler önüne serdi.