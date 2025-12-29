Cumhurbaşkanı Erdoğan Baş Sağlığı Mesajı Yayınladı!

Yalova'dan gelen acı haber Türkiye'nin kalbine düştü.Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü.Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.3 polisimizin şehit olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şöyle dedi;'Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum.Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.'