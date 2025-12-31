Bakan Yerlikaya açıkladı! 25 ilde eş zamanlı operasyon

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"