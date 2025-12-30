Google Fotoğraflar televizyonlara geliyor! İşte güncelleme tarihi

Google, popüler fotoğraf depolama servisi Google Fotoğraflar'ı televizyon dünyasına taşımak için Samsung ile önemli bir iş birliğine imza attı.Önümüzdeki yıl başlayacak olan bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, en özel anılarını ve videolarını büyük ekranlarda görüntüleme fırsatı bulacak.Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre süreç, Mart 2026'da 'Anılar' özelliğinin devreye girmesiyle başlayacak.Bu özellik altı ay boyunca sadece Samsung televizyonlara özel olacak ve bu sürenin ardından diğer üreticilerle de iş birliği yapılabileceğinin sinyalleri veriliyor.Uygulama, kişilere ve konumlara dayalı hikayeler oluşturarak kullanıcıların sevdikleriyle geçirdikleri anları Daily+ ve Daily Board üzerinden sergileyecek.Ayrıca yılın sonlarına doğru gelecek 'Yapay Zeka ile Oluştur' ve 'Remix' özellikleri sayesinde fotoğraflar doğrudan televizyon üzerinde videolara dönüştürülebilecek.Kullanıcıların bu deneyimden yararlanmak için televizyon üzerinden Google Fotoğraflar hesaplarına giriş yapmaları yeterli olacak.Sistem; okyanus, doğa yürüyüşü veya şehir gezileri gibi belirli temalara göre fotoğrafları otomatik olarak gruplandırıp kişiselleştirilmiş slayt gösterisi olarak sunabilecek.