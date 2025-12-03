Murat Cemcir'den İyi Haber!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan son açıklamayla birlikte Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarıldığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.'İşler Güçler', 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda başarılı performansıyla tanınan ünlü komedyen Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası acil olarak Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.İç kanama geçirdiği öğrenilen oyuncunun durumunun ciddiyetini koruması sevenlerini üzmüştü.Murat Cemcir'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen müdahale edildi. Tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenilen Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyordu.Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında, Cemcir'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun'dan sevindirici haber geldi. Uzun, Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığını haberini vererek, sağlık durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:'Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup iyiye gitmektedir.'