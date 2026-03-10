Mahkeme Başkanından İmamoğlu'na Tepki! ' Neden Sorun Çıkarıyorsunuz?'

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i 'müşteki sanık' olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması saat 11.00 sıralarında başladı.Mahkeme başkanı iddianamenin özetini okudu.İşte dakika dakika son gelişmeler...Duruşmaya görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'unda bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı. Duruşma saat 11:00 sıralarından başladı. Mahkeme başkanı iddianamenin özetini okudu.Mahkeme başkanı “Nerede usulsüzlük var. Ekrem Bey yerinize geçin. Neden ısrarla sorun çıkarıyorsunuz? Duruşmanın düzeni uygulanacak. Dün söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye gelip savcıya, heyete parmak salladınız.” dedi.İmamoğlu tüm uyarılara rağmen yerine oturmayı reddederek duruşma düzeninin sağlanmasına engel oldu.Mahkeme başkanı defalarca sanıklara yerine oturması için uyarıda bulunarak, Dünden beri sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyoruz. Tedbirler güvenlik amaçlı.” dedi. Salonda sesler yükseldi.Avukatlar duruşma salona girerken kendi arasında gerginlik yaşadı. Salona getirilen tutukluluklar sırayla yerlerine oturdu. Ekrem İmamoğlu kendisi için belirlenen sandalyeye oturmayı reddederek jandarmanın hizasında bulunan koridor sandalyesine oturdu. Ardından jandarma personeli İmamoğlu'nun yanına sandalye getirerek oraya oturdu. Bunun üzerine ayağa kalkan İmamoğlu “Böyle bir şey yok. Oturmuyorum, ayaktayım.” dedi.Davanın ikinci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor. Duruşmanın, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor.Ardından ise Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının talidat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Fatih Keleş'e teslim ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının başlanması bekleniyor.Dün davanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmeden kürsüye gelmiş, uyarılara rağmen yerine geçmediği için gerginlik yaşanmasına sebep olmuştu. Mahkeme, kurduğu ara karar ile İmamoğlu'nun uyarılmasına, davranışlarının devam etmesi halinde duruşmadan çıkarılmasına karar vermişti. Ancak duruşma sonu benzer anlar yaşandı. İmamoğlu yine kendisine söz verilmeden kürsüye gelerek provokasyonuna devam etti. Salondan ayrılan duruşma savcısı, kendisine parmak sallayan Ekrem İmamoğlu'na “O elini indir” diyerek tepki gösterdi.TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'kişisel verilerin kaydedilmesi' 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delilerini gizleme' 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.