Tuğba'nın Katili Profesör Koca mı? Ortaya Çıkan Detaylar Kan Dondurdu

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava dosyası görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra davanın ise Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.Davanın 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada; Tuğba Yavaş'ın yakınları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Alptekin Yavaş hakkında tanık Berke Taha Çetin'in Tuğba Yavaş'ın baş üstü düştüğüne yönelik ifadeleri ve sanığın beyanların çelişkili olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına 'kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Daha sonra sanık ve müşteki yakınlarının avukatları ile müşteki yakınları dinlendi. Hakim sanığın tutuksuz yargılanmasına ve hakkında 'kasten öldürme' suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi.