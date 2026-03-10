Bakan Uraloğlu Duyurdu! 'Tüm Zamanların Rekorunu Kırdık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Şubat ayı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, 'Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Ocak-şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı' dedi.Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 2 ayda 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner elleçlediklerini vurgulayarak, 'Konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024 yılından sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaştık. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış anlamına geliyor' dedi.Uraloğlu, şubat ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının da 10 milyon 542 bin 469 ton olarak gerçekleştiğini belirterek, 'Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 22 milyon 117 bin 589 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 32 milyon 660 bin 58 ton olarak gerçekleşti' ifadelerini kullandı.Bölge liman başkanlıkları bazında ise şubat ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 349 bin 150 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, 'Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nı 6 milyon 567 bin 67 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 348 bin 953 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti' dedi.Uraloğlu, şubat ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 561 bin 761 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 660 bin 44 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.Uraloğlu, şubat ayında taşınan yük cinsleri bazında 441 bin 407 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40'lık dolu konteynerler olduğunu kaydederek, limanlarda 6 milyon 949 bin 461 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, 'Şubat ayında portland çimento 980 bin 160 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 581 bin 661 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, LNG ve taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti' dedi.Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti. Uraloğlu ayrıca, deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu bildirdi.