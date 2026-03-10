Milyonlara Müjde! Geri Ödemesiz 735 Bin TL...

Hükümet istihdamı sağlayacak yeni iş projelerine hibe desteğini sürdürüyor. İŞKUR bu anlamda kendi işini kuranlara geri ödemesiz 735 bin TL veriyor. Peki destekten kimler yararlanacak? Son başvuru tarihi ve şartları ne? İşte ayrıntılar...İŞKUR, 2026 yılı 2. dönem hibe desteği kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik 735 bin TL'den 905 bin TL'ye kadar hibe veriyor.İŞKUR desteğinden kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak ve çalışma hayatına katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar faydalanacak.İŞKUR tarafından verilecek kuruluş sermaye desteği şu şekilde:Engelli vatandaşların kendi işini kurma projesine 735 bin TEski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine 550 bin TLKorumalı iş yeri projelerine 905 bin TLProgram kapsamında engelli vatandaşlara verilen destekler üç ana başlıkta toplanıyor. Buna göre iş yeri kurma sürecinde yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi giderler için belge karşılığı en fazla 40 bin lira destek sağlanıyor.İşletmenin faaliyet göstermeye başlamasının ardından ise sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletme giderleri için destek veriliyor. Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderler için belge karşılığında işletme giderlerinin yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık en fazla 145 bin lira ödeme yapılabiliyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde kira desteği bulunmadığı için bu kalemde verilecek destek en fazla 75 bin lira ile sınırlı tutuluyor.Destek programının en yüksek tutarlı kalemi ise makine ve ekipman alımlarına yönelik sağlanıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe hazırlanan projelerde, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanına ilişkin demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 440 bin lira destek veriliyor.Tarım dışındaki sektörlerde ise makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemesi gibi giderler için sağlanan destek vergiler dahil en fazla 550 bin liraya kadar çıkabiliyor.Program kapsamında eski hükümlülere de çağrı doğrultusunda kuruluş desteği sağlanıyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik projelerde 440 bin liraya, diğer sektörlerde hazırlanan projelerde ise vergiler dahil 550 bin liraya kadar verilebiliyor.28 Şubat'ta başlayan başvurular 13 Mart'ta sona erecek.Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 13 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor.Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 13 Mart mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.İŞKUR'a kayıtlı olmak.18 yaşını tamamlamış olmak.Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.Emekli olmamak.Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak, aranılan diğer şartlara haiz olmak.Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak ve çalışma hayatına katılmak isteyen vatandaşlara desteklerin süreceğini vurguladı. Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz.'