Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde yatay seyirle 11.118,47 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.118,47 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi.Kasım ayında enflasyon beklentilerin altında yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu da Borsa İstanbul'un açılış sonrası yükselişinin hızlanmasını sağladı.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,60 ile ulaştıma, en çok gerileyen ise yüzde 7,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizlerinin denge arayışına girmesi, risk iştahında toparlanma eğilimini desteklerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.