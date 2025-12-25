  • USD: 42,76 - 42,84
Mersin'de seyir halinde olan bir motosikletli, önündeki hafif ticari araca çarparak yere yığıldı. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Ekleme: 25.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:35
Sosyal Medya Gösterisi Ölümle Sonuçlanıyordu!Mersin'de, trafikte korkutan bir kaza meydana geldi.

Trafikte seyir halinde giden bir motosikletli kız, başka bir yöne baktığı sırada önündeki hafif ticari araca çarptı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kızın yardımına çevredekiler koştu.

Motosikleti kızın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken kaza anları da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TRAFİK ŞOVU

Öte yandan, genç motosikletlinin sosyal medyada trafikte sergilediği tehlikeli şovlarla bilindiği öğrenildi.