Sosyal Medya Gösterisi Ölümle Sonuçlanıyordu!
Mersin'de seyir halinde olan bir motosikletli, önündeki hafif ticari araca çarparak yere yığıldı. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı.
Mersin'de, trafikte korkutan bir kaza meydana geldi.
Trafikte seyir halinde giden bir motosikletli kız, başka bir yöne baktığı sırada önündeki hafif ticari araca çarptı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kızın yardımına çevredekiler koştu.
Motosikleti kızın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken kaza anları da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TRAFİK ŞOVU
Öte yandan, genç motosikletlinin sosyal medyada trafikte sergilediği tehlikeli şovlarla bilindiği öğrenildi.
