Sosyal Medya Gösterisi Ölümle Sonuçlanıyordu!

Mersin'de, trafikte korkutan bir kaza meydana geldi.Trafikte seyir halinde giden bir motosikletli kız, başka bir yöne baktığı sırada önündeki hafif ticari araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kızın yardımına çevredekiler koştu.Motosikleti kızın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken kaza anları da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Öte yandan, genç motosikletlinin sosyal medyada trafikte sergilediği tehlikeli şovlarla bilindiği öğrenildi.