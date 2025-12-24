Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 6°CÇok bulutluKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 11°CÇok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CÇok bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 10°CÇok bulutluRİZE °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 11°CParçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı bulutluMARDİN °C, 11°CParçalı bulutlu