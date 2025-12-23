AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! ‘Bu vurgunlar yüzünüzü kızartmıyor mu?’

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'ye sert tepki gösterdi. Gökçek paylaşımında ‘Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı vurgunlardan dolayı hiç utanmıyor mu?' ifadelerini kullandı.Gökçeek paylaşımında, “Sevgili CHP'liler bu vurgunlar yüzünüzü kızartmıyor mu? 234 tane konser ihalesinin sadece bir tanesini açık ihale yaptınız. Hiç utanmıyor musunuz? Sayın İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, ‘Bir otelden 20 milyon dolar istedik, bir otelden 5 milyon dolar istedik.' dedi. Yine utanmadınız yine utanmadınız. Evet değerli CHP'liler, belediye başkanınız ‘deprem sorununu 5 yılda çözerim' dedi, sonra çıktı utanmadan ‘yüz yılda daha hiç çözülemez' dedi. ‘630 kilometre metro yapacağız' dediniz, yapmadınız. Cumhurbaşkanımız 350 bin tane deprem konutunu teslim ederken, siz ‘100 bin tane konut üreteceğiz' deyip sıfır tane konut ürettiniz. Çöpler toplanmıyor, çeşmeden sular akmıyor, yollar delik deşik. Her yağmurda kentleri su basıyor. Ankara'da ‘suları ucuzlatacağız' dediler, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Sizin beceriksiz, yeteneksiz, çapsız yönetimleriniz bu ülkede canlar aldı. Ankara'da sel felaketinde 6 vatandaşımız öldü. İstanbul'da Edanur belediyenin kazdığı çukurda öldü. Kartalkaya'da belediye başkanınız, itfaiye görevine dayısının oğlunu getirdi. Canlara mal olduğunu. Bunlar olurken vicdanınız sızlamadı.” dedi.