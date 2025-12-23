Asgari ücret için zaman daralıyor! 3 farklı zam senaryosu

Asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ederken süreç için zaman daralıyor. Yeni yılda hayata geçirilecek olan asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. İlk iki toplantıda da herhangi bir teklif gelmedi ve rakam açıklanmadı. Asgari ücret için 3.toplantı tarihi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret zammı 4. toplantının ardından açıklanmıştı.Geçtiğimiz yıllarda da bu yıl olacağı gibi asgari ücret zammı enflasyon beklentilerine göre şekilleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavan tutarı, sigorta ödemeleri gibi pek kalemi de etkileyecek. Ocak 2025'te asgari ücret yüzde 30 zamla 22 Bin 104 Lira oldu.Asgari ücret zammında ilk iki toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Bakan Işıkhan, Sosyal diyalogun önemine dikkat çekerek perşembe günü toplantı öncesi işçi sendikası Türk-İş'e ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, Hak-İş ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu perşembe günü ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantı saat 14:00'te başladı.Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesinin ardından 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Rakamlar komisyona gelecek. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum' açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada sosyal diyalog çağrısında bulunarak 'TÜRK-İŞ masada yok ama onlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, fikirlerini görüşlerini almaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şu ifadeleri kullandı:Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı.TÜRK-İŞ'in kararında bir değişiklik yok. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak. Rakamlar belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. Rakamlar komisyonda değerlendiriliyor. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim.Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 13-yüzde 19 aralığında değişiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) son raporunda Türkiye için 2026 yılı manşet enflasyon tahmini yüzde 19,2'den yüzde 20,8'e çıkardı. Orta Vadeli Program ise 2026 için enflasyon hedefi de yüzde 16 oldu.Bu oranlar doğrultusunda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılabileceği tahmin edildi. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz' açıklamasında bulunması tahminleri değiştirdi. Bu da yüzde 25'lik bir beklentiye neden oldu. Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL şeklinde olacak. En çok konuşulan bir başka rakam ise yüzde 30. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.