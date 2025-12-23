Yılın son toplantısı! Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor

Terörsüz Türkiye komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.Türkiye'de birçok farlı kesimi dinleyen ve İmralı'ya da giden komisyonda yer alan partiler, raporlarını tamamladı.Raporlarını tamamlayan partiler, geçtiğimiz günlerde Meclis'e de sundu.Raporların Meclis'e sunulmasının ardından komisyon, bir kez daha toplanmaya hazırlanıyor.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır.' ifadelerine yer verildi.Dünkü toplantının ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, verimli ve uyumlu bir çalışma yaptıklarını belirtip komisyonun görev süresinin uzatılabileceğini ifade etmişti.31 Aralık'ta çalışma süresi sona erecek olan komisyonun birkaç ay daha uzatılması gündemde.