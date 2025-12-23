  • USD: 42,75 - 42,82
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Gazeteci Emrullah Erdinç jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekleme: 23.12.2025 - 20:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:40 / Editör: Damla Demirkaya Şen
İstanbul'da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Erdinç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Emrullah Erdinç, savcılıktaki ifade işlemlerinin serbest bırakıldı. İstanbul'da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınan isimler arasına katıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Emrullah Erdinç, savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.