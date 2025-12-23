Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye görev almaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğini de ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğini vurguladı.