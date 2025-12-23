Asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret 2026 maaş zammı ne kadar oldu? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

2026 asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı. Komisyonun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? soruları yanıt buldu. Bakan Işıkhan, 2026 asgari ücreti açıkladı. İşte son dakika asgari ücret haberinin ayrıntıları...

2026 yılının asgari ücret zammını belirleme süreci sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yaptı. Toplantıda 2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yanıt buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı.SAAT BELLİ OLDUAsgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı saat 18.00'da başladı.BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADIBakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Yeni asgari ücreti tespit ettik. Her iki taraf arasındaki görüşmelerimi yaparak onları karar alma sürecine dahil ettik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek rakamı belirlemek hayati bir öneme sahip. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendika ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.2026 ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRABakan Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini bildirdi.