Meteoroloji Duyurdu! Kar Geliyor...

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurluKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluRİZE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 13°CParçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı bulutlu