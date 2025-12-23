ChatGPT'de yeni özellik! Spotify gibi yılın özeti geliyor

Yeni yıl özeti, kullanıcıların 2025 boyunca ChatGPT ile konuşma sayısı, en çok hangi gün etkileşimde bulundukları, sohbet temaları gibi verileri gösteriyor. Aynı zamanda yıl içi istatistikler ve AI tarafından üretilen pixel art görseller gibi eğlenceli öğeler de içeriyor.Kullanıcılar, 2026 yılı için tahminler ve yıl sonu mesajı gibi etkileşimli içeriklere de erişebiliyor.OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre “Your Year With ChatGPT” ilk aşamada sınırlı sayıda ülkede kullanıma açıldı. Şu anda desteklenen ülkeler ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda olarak açıklandı.Resmî kaynaklara göre Türkiye şu anda bu özelliğin desteklendiği ülkeler arasında yer almıyor. Özelliğin Türkiye'de ne zaman aktif olacağına dair yapılan bir açıklama henüz gelmedi.Özet özelliğine erişebilmek için:Kullanıcının Free, Plus veya Pro planında bireysel hesap sahibi olması,Chat geçmişi ve referans hafızanın açık olması,Belirli bir etkinlik seviyesine ulaşmış olması gerekiyor.Kullanıcılar “Your Year With ChatGPT” özetini görmek için ChatGPT uygulamasının ana ekranında açılan özel giriş noktasına dokunabilirler ya da asistanla sohbet penceresinde doğrudan 'ChatGPT ile yılımı göster' (Show me my year with ChatGPT) gibi bir komut yazarak özetin oluşturulmasını isteyebilirler.