İsrail’deki üçlü zirvede Türkiye çıkışı! Üstü kapalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Batı Kudüs'te ayrı ayrı yaptığı ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve düzenledi. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Netanyahu, 'Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçektir. Yalnızca kendi ülkelerimizi değil, küresel ekonominin bağlı olduğu hayati deniz yollarını ve kritik altyapıyı da savunuyoruz' dedi.Netanyahu, ' Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz'deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız' diye konuştu.Basın toplantısında Türkiye'ye mesajlarının ne olduğu yönünde bir soruya cevabında Netanyahu, 'Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Aksine, hepimizin ifade ettiği gibi istikrarı, refahı ve barışı arıyoruz. Elbette, her birimiz ülkemizi savunmaya kararlıyız. Aynı zamanda uluslararası normlar çerçevesinde ortak olan deniz yollarını ve diğer unsurları da savunmaya kararlıyız. Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu, normlar ve istikrar için kurulmuş bir koalisyondur ve umarız ki test edilmek zorunda kalmaz' dedi.İsrail basınından çeşitli haber kuruluşları üçlü zirvenin ve Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye'ye bir mesaj olduğunu belirtti.i24News televizyon kanalı, üç ülke arasındaki iş birliğinin arttığına ve Türkiye'ye karşı cephe kurulduğunu bildirdi.Haberde, zirvenin odak noktasının ortak bir askeri güç oluşturulması olduğu belirtildi. i24News'in aktardığına göre, söz konusu yapı bölgesel bir NATO benzeri güç olarak kurgulanıyor. Habere göre, ittifaka üye ülkelerden birine yönelik saldırı, tüm ittifaka yapılmış sayılacak ve bu durum, gerekirse askeri güç kullanımını da kapsayan karşılıklı yardımlaşma taahhüdünü içerecek.Ynet haber sitesi de Netanyahu'nun 'Topraklarımız üzerinde bir imparatorluk kurup hakimiyet sağlamayı hayal edenlere sesleniyorum: Bunu aklınızdan çıkarın, böyle bir şey olmayacak. Tehditler gerçek. Askeri iş birliğini genişletme konusunda anlaştık' sözlerinin, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını anmadan verilmiş bir mesaj olduğunu yazdı.HM News ise, Netanyahu'nun ortak basın toplantısında Türkiye'ye tehditkar mesajlar verdiğini belirtti.