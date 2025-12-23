Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Teknoloji dünyasında kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren düzenleme, 2024 yılında yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarında yer alan ancak kesintisiz bir takvim yılı boyunca iletişim şebekelerinden hizmet almayan cihazlar tespit edilerek IMEI kayıtları pasife alınıyor. 2025 yılının sonuna yaklaşırken, milyonlarca cihaz sahibi için kritik geri sayım başladı.Mevcut düzenlemeye göre, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında herhangi bir baz istasyonuyla iletişim kurmayan, yani içine SIM kart takılıp aktif edilmeyen cihazlar 'kullanılmayan cihaz' statüsüne geçiyor. Bu statüdeki telefonların IMEI numaraları, BTK'nın aktif veri tabanından silinerek pasif havuza aktarılıyor.Bu yılki döngünün tamamlanacağı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, bir yıldır sinyal vermeyen telefonların şebeke erişimi kesilecek. Yani bu cihazlar 2026 yılına girildiğinde, fiziksel olarak çalışsalar dahi arama yapamayacak ve internete bağlanamayacak.Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu yıl yaklaşık 3 milyon cihazın bu durumdan etkileneceğini öngörüyor.Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu basit uyarıda bulunuyor: 'Elinizdeki telefonu kaybetmek istemiyorsanız, yıl bitmeden cihazı açın ve içine aktif bir SIM kart takarak şebekeye bağlanmasını sağlayın.'Cihazın sadece açılması yeterli değil; bir operatörden sinyal alması, yani baz istasyonuyla iletişim kurması şart. Bu basit işlem, telefonun 'aktif' olarak işaretlenmesini ve IMEI kaydının silinmemesini sağlıyor.Eğer 31 Aralık tarihine kadar gerekli işlem yapılmazsa, telefonlar 2026 yılı itibarıyla 'kayıtsız' duruma düşecek. Bu aşamadan sonra cihaza SIM kart takılsa bile şebeke erişimi sağlanamayacak.Pasife alınan bir telefonu yeniden hayata döndürmek ise kullanıcıların, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapması zorunlu olacak. Uzmanlar, bu ek prosedürlerle uğraşmamak adına vatandaşları ellerini çabuk tutmaya davet ediyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi duyurusu ile 2026 yılında uygulanacak olan IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı kullanılarak netleşti. 2025 yılında 45.614 TL olan IMEI ücreti 2026 yılında 57.241 TL olacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için 57.241 TL kayıt ücreti ödenmesi gerekecek.