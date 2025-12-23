Tuğyan'ın Avukatından Çarpıcı İfadeler!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Sakın Kaçırma Türkiye' programı Türkiye'nin gündemine oturan konuyu Tuğyan'ın Avukatından dinledi...Avukat, müvekkili Tuğyan hakkında ortaya atılan kaçma iddialarına karşı, “Tuğyan emlakçı ile görüşmüş, o emlakçıya da ulaştık. Olaydan bir gün evvel görüşmüşler, kendisi için yeni bir ev bakmış. Bunalmış ve sıkılmış. Kaçma niyeti olan biri ev neden baksın?” diyerek savunma yaptı. Hatta kendi mesajlaşmalarında Tuğyan'a, “Kendine güzel bir hayat kur” dediğinden söz etti.Güllü soruşturması etrafında “Bu kadar da olmaz” dedirten şeyin ne olduğu sorusuna yanıt veren avukat, “Tuğyan Hanım hakkında geçmişteki erkek arkadaşlarıyla alakalı iddialar çok ağırdı. Bir kadına bu denli dava dışı konularda yüklenilmesi ‘bu kadar da olmaz' dedirtti. Bu iddialar, annesini öldürdüğü anlamına gelmez” diyerek Tuğyan'a karşı tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Evrim Kekliğin'in “Sultan'a karşı savaş açmak üzeresiniz” sözleri üzerine açıklama yapan avukat, “Benim kimseye savaş açtığım yok. Beni Sultan bulmuştu, hâlâ onu çok seviyorum. Onlarla manevi bir bağ kurdum. Bunun akabinde Sultan tanık olduğu için ona zaten avukat olamazdım. Herkes istediğini anlatabilir, kararı hâkim verecek” diyerek konuya açıklık getirdi.