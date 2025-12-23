Asgari ücrette kritik gün! 3. toplantı bugün gerçekleştirilecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapılacak.Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç 12 Aralık'ta başlamıştı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katılmıştı.Süreç çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 18 Aralık'ta ikinci kez toplanmıştı.