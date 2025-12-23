Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 588 kişi...

İçişleri Bakanı Yerlikaya Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Yerlikaya açıklamasında kırmızı bültenle aranan 588 kişinin yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:'Sınırı aşan suçlar ancak sınırı aşan iş birliğiyle nihai sonuca ulaşabilir. Türkiye, INTERPOL, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyanın en etkin ülkelerden biridir. Kabine döneminde 58 farklı ülkeden aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bu iş birliğinin en somut örneğidir. Gürcistan da bu iş birliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir.Kabine dönemimizde ülkemize getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi de gerçekleşmiştir.Bu sayılar Gürcistanla olan stratejik ortaklığımızın en net göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak sınırı aşan suçlara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp adalete teslim edeceğiz.'